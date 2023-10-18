Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
Güncel Haberler
Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı ve 25 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan işlem yapıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin 1 hafta içinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde; 1 gram kokain,30 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 1 adet muşta, 14 yasa dışı göçmen ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli tutuklanırken uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 25 kişi, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen 4 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE