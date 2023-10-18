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Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı ve 25 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan işlem yapıldı.