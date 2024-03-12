Düzce'de Uyuşturucu ve Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 88 gram uyuşturucu, 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 şüpheli hakkında "bandrolsüz sigara bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 Afganistan, 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.