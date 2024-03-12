Düzce'de Uyuşturucu ve Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve bandrolsüz sigara ele geçirildi, adli işlem yapıldı. Ayrıca yasa dışı yollarla yurda giriş yapan düzensiz göçmenler de yakalandı.
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonlarda 88 gram uyuşturucu, 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 şüpheli hakkında "bandrolsüz sigara bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 Afganistan, 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.