Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapmakla Suçlanan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin aracında narkotik köpeğiyle yapılan arama polis tarafından görüntülendi.