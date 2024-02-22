Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takibe alınan E.A'nın kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu.

Şüphelinin üzeri, aracı ve evindeki aramalarda, 5 parça halinde 3,7 gram bonzai, 2 parça halinde 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.A'dan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişiye ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.