Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ç. isimli şüphelinin üzerinde 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. E.Ç. tutuklanırken, uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişi hakkında ise işlem yapıldı.
Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma yürüttü.
Ekipler takibe aldıkları E.Ç'nin üzerinde toplam 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
E.Ç'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.