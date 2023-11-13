Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Bu dahilde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Merkez İlçe Yörük Köyünde JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile icra edilen faaliyette uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.(39) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE