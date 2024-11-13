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Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Tutuklandı
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Düzce Üniversitesi bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi, günlük kiralık evlerde yakalanarak tutuklandı. Operasyon kapsamında toplamda 815 gram bonzai ele geçirildi.

DÜZCE'de üniversite bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve bunun için günlük kiralık evleri kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce Üniversitesi bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve bunun için günlük kiralık evleri kullandıkları tespit edilen Soner Beşiroğlu, Ahmet Taş, Tayfun Yılmaz, Cemil Meydan ve Gökay Bilgin fiziki ve teknik takibe alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralık eve yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada, 4 parça halinde 815 gram bonzai, 3 gram sıvı çözeltilmiş bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

22 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Şüphelilerden Soner Beşiroğlu'nun 'Kasten yaralama2 suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 'Görevi yaptırmamak için direnmek', 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek' ve 'Hükümlünün veya tutuklunun kaçması' suçlarından da arandığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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