Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Darbedildi

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığını ve 'torbacı' olduğunu iddia ettikleri K.T.'yi darbetti. Yaralanan K.T., hastaneye kaldırılırken, darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de bir grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığını ve 'torbacı' olduğunu iddia ettikleri K.T.'yi darbetti. Yaralanan K.T., hastaneye kaldırılırken, darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir grup, uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri K.T.'yi yakaladı. 10 kişilik grup K.T.'ye yumruk ve tekme attı. Çevredekilerin araya girmesiyle K.T.'ye saldırı sonlanırken, gruptakiler, olayın ardından kaçtı. Yaralanan K.T. ise Atatürk Devlet Hastanesi' kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, K.T.'yi darbeden şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. K.T.'ye saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.