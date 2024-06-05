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Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Zanlı Tutuklandı

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Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, F.A, Ü.Ç. ve M.B'nin ev ve araçlarında yapılan aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan F.A, Ü.Ç. ve M.B'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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