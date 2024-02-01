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Düzce'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı

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Düzce'de uyuşturucu madde sattıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kadın zanlılara suçüstü yapıldı ve 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde sattıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu sokak satıcılığı yaptığı belirlenen kadın zanlılar A.B. ve S.N.B'ye il merkezinde suçüstü yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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