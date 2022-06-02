Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / Ömer Ürer - Güncel Narkotik Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.