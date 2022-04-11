Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Takibe alınan bir şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Güncel, Haberler

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