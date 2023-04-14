Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler S.P, O.D, M.A.Ö, M.D, A.U. ve T.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.P, A.U. ve T.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise haklarında "uyuşturucu bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.