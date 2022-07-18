Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 2 parça halinde uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel