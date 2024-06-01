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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu Y.M'nin ev ve aracında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.M. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Düzce Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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