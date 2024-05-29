Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Şüphelinin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı tutuklanırken, uyuşturucu satın alan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ağa Mahallesi'nde takibe alınan şüpheli A.Ç'nin, 2 kişiye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.