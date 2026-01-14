Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan M.D. ve R.D. tutuklandı. Operasyonda 230 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Çay ve Dereli mahallelerinde M.D. ve R.D'nin evlerine düzenlenen operasyonda 230 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
