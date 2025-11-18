Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Beyciler Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.A. ve F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
