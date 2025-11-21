Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kaynaşlı'ya bağlı Darıyerihasanbey köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.