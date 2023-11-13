Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 1 milyon 917 bin makaron, 65 elektronik sigara, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 1 milyon 917 bin makaron, 65 elektronik sigara, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 1 haftada uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışması yaptı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, toplam 355,88 gram uyuşturucu madde, 746 uyuşturucu hap, 1 milyon 917 bin makaron, 65 elektronik sigara, 7 ruhsatsız tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde aranan şahıslara yönelik sorgulamalarda ise 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı