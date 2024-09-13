Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 4 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan O.T, M.K.K, E.Ç, E.D. ve İ.G'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Suç

Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Narin ile tutuklanan muhtar amcası aynı karede

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tuttu Passa ne demek? Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor (Benfica)? Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alev öldü mü, Alev neden öldü? Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? 4 rekatlık Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Yalı Çapkını Halis Ağa diziden ayrılıyor mu? Yarın ne kandili? 14 Eylül Cumartesi Mevlid Kandili mi? Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı? Hull City Sheffield United maçı CANLI izle! (HD) Hull City Sheffield United maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ramazan Atasoy kim? Ramazan Atasoy ne dedi, ne yazdı? Erden Timur dönüyor mu? Erden Timur, Galatasaray'a geri dönecek mi?
title