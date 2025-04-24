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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Operasyon sırasında 1077 uyuşturucu hap ve 5 gram kokain ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, İ.Y, S.S. ve E.K. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1077 uyuşturucu hap, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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