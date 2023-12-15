Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese ve otele düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Düzce Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 15 Aralık Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Tuvalu hangi kıtada, nerede? Tuvalu vize istiyor mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Zimbabve nerede, hangi kıtada? Zimbabve nüfusu ne kadar? Zambiya nerede, hangi kıtada? Zambiya nüfusu ne kadar? 16 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan Avrupa ülkesi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title