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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.B. ve N.T. isimli 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 1 kilogram bonzai ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve N.T'yi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaldığı oteli belirledi. Otele düzenlenen operasyonda 1 kilogram bonzai ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Düzce Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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