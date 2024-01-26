Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve N.T'yi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaldığı oteli belirledi. Otele düzenlenen operasyonda 1 kilogram bonzai ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.