Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Söz konusu kişilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel