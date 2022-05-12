Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Söz konusu kişilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Düzce, Güncel, Haberler

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