Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan 3 kişinin uyuşturucu madde satın aldığını tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan Ali E. ve Alaaddin E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak"tan idari para cezası verildi.