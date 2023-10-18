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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Düzce'de jandarma tarafından son 1 haftada yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 30 gram kubar esrar, 33 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kokain ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.