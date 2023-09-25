Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıslar Yakalandı

Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda uyuşturucu madde ve hakkında arama kararı olan şahıslar yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda uyuşturucu madde ve hakkında arama kararı olan şahıslar yakalandı.

Düzce il emniyet müdürlüğü ekiplerince kent Merkezi'nde hafta sonu şok uygulamalar gerçekleştirildi. Şehrin muhtelif yerlerinde ansızın yapılan uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 35 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan aranan 1 kişi, kasten adam öldürme şüphelisi 1 kişi, ikametten hırsızlık şüphelisi ve motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin suçla mücadelesi ise aralıksız devam edeceği belirtildi. - DÜZCE