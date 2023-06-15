Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Hap Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu polis ekiplerince yapılan çalışmada metalfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı-projeli çalışmada; Düzce Merkez Konuralp Mahallesinde Y.Ş. isimli yakalandı. Şahsın üzerinde aracında ve ikametinde yapılan aramada 2 parça toplam 10 gram Metamfetamin, 1 gram Esrar, 4 adet sentetik Ecza Hap, uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıstan da 2 gram Metamfetamin elde geçerildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, Y.Ş. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce Sulh ceza mahkemesince tutuklandı. - DÜZCE