Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.K. ve A.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel