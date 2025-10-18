Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan Ö.F.F. ve B.Ç. uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Üçköprü köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.F.F. ve B.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
