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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Firari Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Firari Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
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Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 19 suç kaydı bulunan ve hırsızlık yüzünden cezası olan E.A. gözaltına alındı. Üzerinde ve aracında yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın (29) üzerinde ve aracında yaptığı aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bu arada 19 suç kaydı olan zanlının, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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