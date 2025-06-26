Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Düzce'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

B.D'den uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 zanlıya ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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