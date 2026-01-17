Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.Y. isimli bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin Yahyalar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama

Dışişleri'nde gece yarısı ataması! Hakan Fidan'a yeni sağ kol
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

19'u çocuk! Komşuda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı