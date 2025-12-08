Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 yaşındaki U.Ö., hakimlikçe tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö. (37), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Haberler.com
