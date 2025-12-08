Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö. (37), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.