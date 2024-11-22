Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'yi takibe aldı.

Şüphelinin Mergiç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 178 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.