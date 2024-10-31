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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen narkotik operasyonunda, el çantasında 1120 uyuşturucu hap bulunan N.B. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyon, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda şüpheli N.B'nin el çantasında yapılan aramada, 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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