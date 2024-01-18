Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.S'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli E.S. ve zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.