Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Düzce'de yapılan operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulunan M.K. tutuklandı. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu, kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışma yürüttü.

Ekiplerce şüpheli M.K'nin (43) evinde ve ek bölümlerinde yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kokain, 7 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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