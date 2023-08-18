Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan araçtan yola uyuşturucu atıldı. Kovalama sonucu yakalanan şahıslarla birlikte 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma aralıksız sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphe üzerine durdurulmak istenilen ve dur ikazına uymayıp kaçan araç takibe alındı. Araçla kaçan şahıslar yol kenarına uyuşturucu atarak yoluna devam etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde araç kovalamaca sonucunda D655 karayolu üzeri Boğaziçi mevkisinde durdurulurken yol kenarına atılan uyuşturucuyla birlikte iki adet suç kaydı bulunan O.B.(21) ile E.Ç.(21) gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE