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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 60 Şüpheli Gözaltında

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 60 Şüpheli Gözaltında
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu suçlarından mükerrer kaydı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 74 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, bazıları adreslerinde bulunamadı.

Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan 74 şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si adresinde bulunamadı, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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