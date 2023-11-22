Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı
Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile 6 yasa dışı göçmen yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemeler de açıklandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile 6 yasa dışı göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 13-20 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 57 gram Kubar Esrar, 1 gram Metamfetamin, 4 adet Sentetik Ecza, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 70 gram Kenevir tohumu, 19 kök Kenevir bitkisi, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 18 şüpheli hakkında adli tahkikat yapılırken 6 yasa dışı göçmen yakalandığı bildirildi. - DÜZCE