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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile 6 yasa dışı göçmen yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemeler de açıklandı.