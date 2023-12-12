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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içerikli haplar ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 235 gram sentetik uyuşturucu, 5,7 gram esrar, uyuşturucu içerikli 70 hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i, sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, kentte yapılan kaçakçılık operasyonlarında ise 3 tabanca, 85 fişek, 25 bin makaron ve 13 kilogram tütün ele geçirildi, 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Narkotik Düzce Uyuşturucu Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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