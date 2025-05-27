Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.B, B.Ş, B.A, O.K. ve E.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 82 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, B.Ş, B.A. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli E.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.