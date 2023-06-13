Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ev ve araçlarda bir miktar esrar, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, hassas terazi, kenevir ve tabanca ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ş, F.S, R.F. ve S.B. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, hassas terazi, kenevir ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.