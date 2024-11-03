Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekipler, araç ve üst aramalarında 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde E.Ç, E.N.Ü, B.V.S. ve F.A.Y'nin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

 İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam

100'den fazla ilçeye yeni kaymakam! İstanbul'daki değişiklikler dikkat çekici

 AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor

AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Fena halde etkilenir
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü

Otomobilin çarptığı adamın vücudu ikiye bölündü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.