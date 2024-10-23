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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı. Operasyon sırasında 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu ikametleri belirlenen E.A. ve A.Ç. ile Irak uyruklu T.Y.F.A'nın evlerinde yapılan aramada 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y.F.A. ile E.A. ve A.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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