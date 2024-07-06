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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve terazi ele geçirildi.

Düzce'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konuralp ve Burhaniye Mahallesi bölgelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan E.D, Y.A.Ö. ve C.S'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 4 bin 550 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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