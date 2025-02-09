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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ü.A, B.A. ve T.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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