Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi ve Şaziye köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 145 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ve satışlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y, E.G. ve Ş.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.